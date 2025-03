Sololaroma.it - Lazio-Udinese, Streaming gratis: il posticipo di Serie A in diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

La 28ª giornata diA ha regalato forti emozioni e a concludere lo spettacolo ci penserannoche si sfidano neldi lunedì 10 marzo a partire dalle ore 20:45. Le due squadre si giocano punti importanti sebbene per obiettivi piuttosto differenti. I biancocelesti infatti puntano a superare la Juventus, crollata ieri nella partita contro l’Atalanta. I friulani, invece, che stanno portando avanti un campionato di un ottimollo vorrebbero provare a raggiungere il Milan e farsi sempre più pericolosi nella zona Europa.La partita dell’Olimpico vede sicuramente i padroni di casa come favoriti, ma la tenacia degli uomini di Runjac potrebbe sorprendere Marco Baroni. I biancocelesti si trovano in un ottimo momento di forma: dopo essere stati esclusi dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, i capitoli sono tornati a vincere, prima battendo il Milan e poi il Viktoria Plzen in Europa League.