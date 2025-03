Inter-news.it - Lazio-Udinese senza vincitori! Baroni spreca la grande chance

Lapareggia allo Stadio Olimpico con il risultato di 1-1 contro l’. Marcoe i suoino l’occasione per salire al quarto posto in zona UEFA Champions League.BUTTATA! –finisce per 1-1. Kosta Runjiaic si confermasorpresa di questo campionato ed esce imbattuto per la sesta partita consecutiva. Allo Stadio Olimpico va in scena un’ottima, che può anche recriminare per le occasioni create durante il match. Ha sbloccato il gol di Florian Thauvin, che ha sfruttato al meglio la rovesciata ciccata da Lorenzo Lucca. Poco dopo, sugli sviluppi di corner, sul primo palo Matias Vecino ha spizzato per il colpo di Alessio Romagnoli dall’altra parte a chiudere. Pareggio e secondo gol in fila per il difensore, che corona una settimana perfetta. L’vive un momento di forma migliore e lo mostra nella sua fase offensiva perpetua.