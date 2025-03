Calciomercato.it - Lazio-Udinese, Figc assente su Pizzul ma l’Olimpico non lo dimentica: il gesto prima del match

A pochi minuti dal fischio d’inizio il ricordo del giornalista e telecronista che ha fatto anche la storia biancocelesteHa fatto scalpore la decisione delladi non osservare un minuto di silenzio su tutti i campi dopo la scomparsa di Bruno, che il 5 marzo scorso ha lasciato un grosso vuoto nel mondo del calcio. Un grosso pezzo di storia, per cui sono state spese tante parole ma che non è stato omaggiato con quello che sarebbe stato un giusto momento di raccoglimento. E appunto, sui social e non solo sono tanti i messaggi nei confronti della Federcalcio e della Lega Serie A.Tifosi(LaPresse) – calciomercato.itdi, però, ci ha pensato lo Stadio Olimpico a ricordare e dare un giusto tributo a Bruno, attraverso il ricordo dello speaker e le immagini che scorrevano sui maxischermi delle partite biancocelesti con la sua voce narrante.