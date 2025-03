Sport.quotidiano.net - Lazio-Udinese: dall'Olimpico passano i sogni europei delle due squadre, formazioni e tv

Roma 9 marzo 2025 – Io stadio, non solo al giovedì sera quando si gioca l'Europa League, ma anche in campionato. Da una parte chi sta volando proprio nella seconda competizione Uefa, nella speranza il prossimo anno di rivedere le stelle della Champions;'altra una formazione che tra alti e bassi vuole tornare a farsi vedere in campo internazionale, dove mancae scene ormai da undici anni. Nella serata di domani, lunedì 10 marzo 2025, laospiterà l'nel posticipo che chiuderà la giornata numero ventotto del campionato di Serie A. Calcio d'inizio fissato alle ore 21. Ladeve tornare a correre in campionato per rimanere aggrappata alla Champions League. Dopo una prima parte di stagione eccellente, dove i biancocelesti hanno tenuto al riparo il proprio quarto posto da tutto e tutti, in questo inizio di anno nuovo la risalita della Juventus ha permesso ai bianconeri di scavalcare i laziali in graduatoria.