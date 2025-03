Sport.quotidiano.net - Lazio-Udinese 1-1, occasione persa per i biancocelesti. Non c’è il sorpasso sulla Juve

Roma 10 marzo 2025 - Partita tesa, molto fisica, ricca di equilibrio e senza un vero padrone da inizio a fine gara. All'Olimpico finisce 1-1 tra: al vantaggio ospite nel primo tempo di Thauvin risponde sempre nella prima frazione Romagnoli. Inon riescono così a riprendersi il quarto posto in solitario in classifica, restando a una lunghezza dallantus, mentre i bianconeri perdono contatto con il gruppo in lotta per le posizioni da Europa. Primo tempo Per la sfida dell'Olmpico cambia poco Baroni, si resta sul 4-2-3-1 con Gila e Romagnoli al centro del reparto difensivo davanti a Provedel. A destra c'è Lazzari, a sinistra Marusic, mentre la coppia di mediani è quella composta da Vecino e Guendouzi. Dia al centro della trequarti è appoggiato da Isaksen e Zaccagni, alle spalle dell'unica punta Tchaouna.