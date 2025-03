Internews24.com - Lazio Udinese 1-1, i biancocelesti impattano all’Olimpico e mancano il sorpasso alla Juventus! La classifica aggiornata: cosa cambia per l’Inter

di Redazionefinisce 1-1, decidono i gol di Thauvin e di Romagnoli: laperLadi Marco Baroni non riesce a sfruttare lo stop dellae manca ilche sarebbe valso il quarto posto ai. Finisce 1-1 la partita dell'Olimpico, con l'di Runjaic che passa in vantaggio al ventiduesimo del primo tempo grazi al gol di Thauvin su assist di Lucca. Lala riprende subito dopo dieci minuti con il gol di Alessio Romagnoli ma non riesce a superare la squadra bianconera, attenta e compatta. Di seguito, ladi Serie A.Inter 61 punti (28 partite giocate)Napoli 60 (28)Atalanta 58 (28)55 (28)51 (28)Bologna 50 (28)Roma 46 (28)Fiorentina 45 (28)Milan 44 (28)40 (28)Torino 35 (28)Genoa 32 (28)Como 29 (28)Cagliari 26 (28)Verona 26 (28)Lecce 25 (28)Parma 24 (28)Empoli 22 (28)Venezia 19 (28)Monza 14 (28)