Calcionews24.com - Lazio, l’ex Pinzi: «Stasera l’Udinese avrà una gran bella occasione, mi immagino una Lazio stanca»

Leggi su Calcionews24.com

giocatore dellaha parlato della stagione dei biancocelesti in campionato e in Europa League. Le parolegiocatore dellaGianpieroha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto.centrocampista ha parlato della stagione dellain Europa League e in campionato. A seguire le sue parole.– «L‘Udineseuna .