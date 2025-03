Serieanews.com - Lazio, contro l’Udinese doppio obiettivo: quarto posto ed assalto al gioiello friulano

Leggi su Serieanews.com

si gioca per un: non solo il campionato, ma anche il mercatoedal– SerieAnewsQuella che si svolgerà stasera alle 20:45 sarà una sfida fondamentale per la, che si troverà di frontenel posticipo della 28ma giornata di Serie A. Un match che non solo ha importanza per la classifica, ma anche in chiave mercato, con gli occhi dei biancocelesti puntati su uno dei talenti più promettenti della formazione friulana.In caso di vittoria, lascavalcherebbe la Juventus e si piazzerebbe alin solitaria, continuando così la corsa verso una qualificazione alla Champions League. Per Marco Baroni, una vittoria potrebbe significare più di tre punti: potrebbe essere un trampolino di lancio per il futuro, ma anche l’occasione per monitorare un potenziale rinforzo per la difesa.