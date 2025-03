Ilfattoquotidiano.it - “L’auto era lì, a 15 metri di profondità. Tutto corrisponde”: sub risolve il mistero della famiglia Martin, svanita nel nulla 66 anni fa

Un’auto sommersa, incrostata di fango, cozze e interiora di salmone, a 15dinel fiume Columbia. È quanto ha scoperto il sub Archer Mayo, ponendo forse fine a unche durava da 66: la scomparsanelnel dicembre 1958 durante una gita in montagna in Oregon. “. Il colore, la marca e il modello del veicolo dei”, ha dichiarato il vice sceriffocontea di Hood River, Pete Hughes. La vettura, una Ford station wagon color crema, è stata recuperata giovedì scorso, dopo che Mayo, che la cercava da sette, l’ha individuata e ha fornito alle autorità parte del numero di targa e altri identificativi. “Questo è un grande sviluppo in un caso che è rimasto nella mente di Portland per 66”, ha affermato Ian Costello, rappresentante di Mayo, annunciando il ritrovamento.