Lautaro Martinez, forfait in Inter-Feyenoord: Inzaghi pensa al sostituto!

assente a sorpresa alla vigilia di. Ciò porta Simonea valutare le opzioni a disposizione per sostituire il capitano in attacco per la sfida di Champions League.LA NOVITÀ – Inaspettato stop diprima di. Un affaticamento muscolare tiene il capitano nerazzurro fuori dal gruppo di Simone, costringendolo a svolgere l’allenamento a parte. Ciò conferma l’ipotesi di vedere un altro attaccante al suo posto in attacco domani sera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le rotazioni del mister, infatti, erano già praticamente annunciate, considerando il calendario fittissimo dei nerazzurri che domenica dovranno vedersela anche con l’Atalanta in campionato.Chi al posto diinvaglia le opzioni a sua disposizioneLE ALTERNATIVE – Chi giocherà in attacco al posto diin? Questo quesito, alla luce delle novità giunte dall’allenamento odierno, si aggiunge al resto dei dubbi di formazione di