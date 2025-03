Inter-news.it - Lautaro Martinez e de Vrij, cattive notizie alla vigilia di Inter-Feyenoord!

Dall’allenamento delladiarrivanosue Stefan de. Di seguito tutte le novità sui due uomini di Simone Inzaghi.ALLENAMENTO– Siamodi, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come di consueto, l’allenamento del giorno prima del match è apertostampa che registra l’assenza in gruppo di. Ovviamente la notizia non è delle migliori e non può che essere legata a qualche problema fisico del capitano nerazzurro. Stando a quanto riporta il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, l’attaccante argentino sta lavorando a parte per via di un affaticamento. Difficilmente, dunque, si vedrà in campo il Toro in occasione didi domani sera. Quello in attacco sarà uno dei cambi previsti da Simone Inzaghi per l’importante sfida di Champions League.