Lautaro assente alla rifinitura alla vigilia di Inter Feyenoord: insieme a lui anche de Vrij! Le ultime sulle loro condizioni

di Redazionedia luide! Ledei due nerazzurriLa notizia principale arrivata nel corso della prima parte della seduta d’allenamento odierna ad Appiano Gentile, quella aperta ai media,diriguarda l’assenza diMartinez. In casa nerazzurra filtrava un po’ di preoccupazione per il modo in cui l’argentino era uscito dal campo dopo il triplice fischio del match di San Siro contro il Monza, toccandosi la coscia per un possibile problema muscolare. Simone Inzaghi aveva rassicurato tutti nel postpartita spiegando che si trattava di un semplice affaticamento muscolare. Affaticamento che, di fatto, non è ancora passato e che adesso mette in forte dubbio la presenza del capitano nerazzurro per il ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League.