Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico ci prova, l’Avezzano resiste

ATLETICO ASCOLI 0 (4-3-3): Cultraro 6.5, Sbardella 6 (9’ st Ferrandino 5,5), Selvaggio 6, Staiano 5.5, Pozatzidis 5,5 (24’ st Litteri sv, 40’ st Vantaggiato sv), Konate 6 (46’ st Barbetta sv), Mascella 6,5, Allessi 6, Ferrari 5.5, Senese 6, Bassini 6. A disp.: Esposito, Capitanio, Lapenna, Gorobsov, Quaranta. All.: Pagliarini 6 ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Pompei 6, Baraboglia 6.5, Nonni 6.5, Severini 6.5 (34’ st Scimia sv), Olivieri 6, Maio 6, Vechiarello 6, Feltrin 6.5, D’Alessandro 6, Didio 6.5, Ascoli 6. A disp.: Galbiati, Coquin, Ceccarelli, Dondoni, Camilloni, Clerici, Cofini, Antoniazzi. All.: Seccardini 6 Arbitro: Palmieri di Avellino 5,5 Note: 500 spettatori circa. Ammoniti: Konate, Ferrari, Lapenna. Angoli: 3-2. Recupero: 1’, 5’Ascoli conquista un punto prezioso dallo stadio dei Marsi - Cimarra di Avezzano, portandosi a quota 36 in classifica.