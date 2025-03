Liberoquotidiano.it - L'Atalanta travolge la Juventus: all'Allianz Stadium finisce 4 a 0

Il sogno (o l'illusione) di provare ad inserirsi nella lotta Scudetto è durato lo spazio di una settimana, poi ladi Thiago Motta è stata messa di fronte alla realtà. Che è tristissima. Nel posticipo della 28/a giornata, l'vince passeggiando per 4-0 all'con il gol numero 22 di Retegui, quelli del capitano e veterano De Roon, di Zappacosta e di uno scatenato Lookman. Un risultato che poteva essere ben più pesante senza i pali e un eroico Di Gregorio, che hanno reso meno umiliante di quanto non sia stata la sconfitta dei bianconeri. Si perchè la Juve di fatto non è mai entrata in partita sovrastata in tutte le parti del campo da una Dea che sembrava in affanno nelle ultime settimane e che d'incanto stasera ha ritrovato la brillantezza dei momenti migliori. Quella che non ha mai avuto questa Juve che per l'ennesima volta quest'anno appena si alza il livello della contesa sparisce mestamente dal campo.