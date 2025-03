Sport.quotidiano.net - L’Atalanta si regala un’altra pagina storica: il 4-0 alla Juve avvicina il sogno scudetto

Bergamo – Scacco matto di Gasperini a Motta.sbanca l’Allianz Stadium umiliando lantus con una delle grandi notti ‘Made in Gasperini’ e dopo questo 4-0 sianche psicologicamente alperché dopo questa vittoria nulla sembra essere impossibile per la Dea. Il tecnico di scuolantina rifila una lezione tattica all’allievo Motta - che nello scorso biennio lo aveva battuto tre volte di fila con il Bologna - con una spiazzante mossa tattica delle sue, Cuadrado da terza punta, e con il solito copione: tanta corsa, superiorità numerica in ogni reparto e pressing alto. Il tutto valorizzato da un altro fenomeno, Ademola Lookman, che stavolta deve rimandare l’appuntamento con il gol per via delle parate di un grande Di Gregorio mafine trova la sua 18esima rete stagionale, la 53esima in tre reti a Bergamo.