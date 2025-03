Calciomercato.it - L’Assegno di Inclusione è stato sospeso: non lo riceverai a fine marzo e la colpa è tua

I soldi deldidinon arriveranno a tantissimi percettori. Chi non sta attento al regolamento subisce le conseguenze della disattenzione. Bisogna assumersi le proprie responsabilità e nel caso della sospensione dei versamenti deldil’INPS non ha alcuna. Se i percettori non riceveranno i soldi asarà per una loro dimenticanza. Fortunatamente si può correre ai ripari.di: non loe laè tua (Calciomercato.it)Ricevere ogni mesedinon significa avere la certezza che sarà così anche per i mesi successivi. Aver sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale comporta degli obblighi per il percettore come recarsi periodicamente presso i Servizi Sociali o il Centro per l’Impiego.