Periodicodaily.com - L’Ascesa del Pollame Speciale: Perché le Razze di Pollo Uniche Stanno Guadagnando Popolarità

Leggi su Periodicodaily.com

Negli ultimi anni, si è registrato un notevole aumento dell’interesse per ledi, in particolare tra i piccoli agricoltori, gli allevatori domestici e gli chef gourmet. Leditradizionali non sono più l’unico punto di riferimento; oggi,rare e storichetrovando spazio nelle fattorie, nei menù dei ristoranti .