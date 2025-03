Sport.quotidiano.net - Lanzoni, traversa nel finale. Sant’Agostino sfiora il colpo

Solarolo 1 S. Agostino 1 SOLAROLO: Fusconi, Mengozzi, Ferretti, Errani, Malo, Franceschini D. (3’ st De Marco), Rimini (32’ st Menicucci), Kacmoli, Amaducci (20’ st Piancastelli),, Fernandi (20’ st Sona). A disposizione: Dosi, Crispino, Dal Monte, Tassinari L., Fabini. All.: Assirelli. S. AGOSTINO: Costantino, Roda, Pinca (44’ st Valesani), Pellielo (14’ st Sarti), Di Bari, Armaroli, Corsi (25’ st Vanzini), Iazzetta (28’ st Landi), Cazzadore, Laurenti (18’ st Cremaschi), Frignani. A disposizione: Piazzi, Ceneri, Masiero, Tassinari. All. Biagi Arbitro: Allkanjari di Rimini. Reti: 2’ pt rig. Cazzadore (S.), 17’ st Malo (So). Note: ammoniti: Mengozzi (So), Sona (So), Pinca (S.), Di Bari (S.), Iazzetta (S.), Cremaschi (S.). Malo (S) manda alto un calcio di rigore al 40° st Punto che i ramarri devono tenersi ben stretto, nonostante che, classifica alla mano, la squadra di mister Biagi si trovi in zona playout.