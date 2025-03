Liberoquotidiano.it - Landini porta la Cgil in piazza per protestare ma non ha ancora capito il motivo

Maurizio, l'equilibrista in bilico tra il non vorrei ma devo. Che lasarà innella manifestazione di sabato prossimo a Roma per l'Europa, si sapeva già. Non era chiaro però il perché, tant'è che il sindacato rosso sulle prime aveva detto che avrebbe partecipato ma non aderito. Soluzione poco convincente, che ricorda cose come il sesso senza amore o la birra senza alcol, formule non degne di un leader pasionario che a settimane alterne incita alla rivolta sociale. Infatti ieri, su Repubblica, quotidiano che ha lanciato l'iniziativa, è intervenuto per sposare più convintamente la causa, filosofando sulle ragioni. La presidente della Ueieri ha difeso il suo piano di sicurezza da 800 miliardi, da lei battezzato ReArm, per non lasciare adito a dubbi su cosa si tratti.