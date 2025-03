Sport.quotidiano.net - L’analisi di mister Grosso: "La prestazione c’è stata"

di Stefano FoglianiREGGIO EMILIA"Il punto pesa, e ce lo teniamo stretto. E ci teniamo stretti anche gli errori, che analizzeremo in settimana". Più realista del re, Fabio(foto) sfodera, nel dopogara, il pragmatismo richiesto in questi casi. "Vincere – ha detto l’allenatore del Sassuolo – ci avrebbe dato la possibilità di allungare ancora, ma non abbiamo giocato uno dei nostri migliori primi tempi, soffrendo la mancanza di ritmo e di energia e se abbassi i giri, in questo campionato, vai inevitabilmente in difficoltà, anche perché gli avversari mica ti aspettano".Vero, il Bari ha a lungo fatto di più e meglio di un Sassuolo non nella sua miglior versione, ma capace comunque di muovere un altro passettino verso la promozione diretta, "e – puntualizza– di costruire comunque tanto nel corso della ripresa".