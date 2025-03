Sport.quotidiano.net - L’amministratore delegato Giovanni Corrado: "Ad inizio stagione avremmo firmato per questa classifica». "Non ci saranno contraccolpi»

Quando il gioco si fa duro e il mare in tempesta picchia duro sul vascello nerazzurro,si impadronisce del timone e indica la rotta da seguire: "Fa male, molto, ma purtroppo dobbiamo anche ponderare queste sconfitte. Col Sassuolo non meritavamo di perdere. Oggi (ieri, ndr) siamo riusciti ad andare due volte in vantaggio su un terreno infuocato, quindi la squadra c’è, è sul pezzo e sa come colpire anche gli avversari più forti".trova il pelo nell’uovo di un pomeriggio storto: "In queste sfide i dettagli fanno la differenza e se abbiamo perso significa che qualche piccolezza è stata gestita male. Sicuramente non siamo stati cinici quanto lo Spezia". Il segnale ’No panic’ lampeggia a sirene spiegate nello spogliatoio nerazzurro: "Posso mettere la mano sul fuoco su un aspetto – precisa-: Inzaghi e la sua squadra non subiranno alcun contraccolpo, il percorso riparte immediatamente da sabato contro il Mantova insieme alla nostra gente, che è l’esempio e lo stimolo per andare a conquistare l’obiettivo che tutti sogniamo".