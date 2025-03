Ilcampoonline.it - Lambruscostorica 2025: tra storia, ciclismo e sapori del territorio

Domenica 23 marzo, Novi di Modena ospita l’ottava edizione della, pedalata non competitiva dedicata alle biciclette d’epoca, valida come seconda tappa del Giro d’Italia d’Epoca. L’evento, organizzato da Pedale Selvaggio A.S.D., celebra la tradizione ciclistica tra le terre del Lambrusco con percorsi suggestivi e soste gastronomiche.ProgrammaSabato 22 marzoApertura stand e mercatino vintageMostra su Ottavio Bottecchia, in occasione dei cento anni dalla sua seconda vittoria al Tour de FranceMini-pedalata di 20 km con visita all’ex Campo di Fossoli (posti limitati)Cena con spettacolo di Luca Gregorio e Riccardo Magrini di Eurosport (prenotazione obbligatoria)Domenica 23 marzoPartenza alle ore 8:30 da Viale Martiri della LibertàDue percorsi:Corto (30 km): Carpi, Budrione, Rolo con visita al Museo della TarsiaLungo (75 km): Carpi, Budrione, Rolo, Moglia, Quistello con ristori a base di Lambrusco e prodotti tipiciArrivo a Novi con ristoro finale a base di gnocco fritto, affettati e LambruscoQuinta edizione del Condorino Day con premio al miglior partecipante in sella a una bicicletta Condorino d’epocaLe premiazioni si terranno alle ore 15:00.