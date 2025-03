Sport.quotidiano.net - L’amarezza di Benedetto. "Bene per 38 minuti, peccato gli episodi»

Leggi su Sport.quotidiano.net

C’è rammarico in casa Adamant per il ko in volata sul campo della Sangiorgese, arrivato dopo una partita sempre gestita nel punteggio e scivolata via nel finale: alcuni errori al tiro e tre triple consecutive dei padroni di casa hanno ribaltato una gara che Ferrara sembrava avere in pugno. "Complimenti alla Sangiorgese che ha segnato canestri complicati nel finale di gara – l’analisi di coach–, noi siamo stati bravi per 38prima di commettere qualche ingenuità ed essere anche un po’ sfortunati negli ultimi possessi. È andata così, guardiamo alla prossima che sarà fra poche ore, nonostante la sconfitta abbiamo dimostrato di essere competitivi in un campo difficile, dove tante squadre hanno perso nettamente. Ci portiamo a casa le cose positive che abbiamo fatto e dovremo rivedere alcune letture, in questa partita sono stati decisivi gli, quindi non sono molto preoccupato per il prosieguo.