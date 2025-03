Today.it - L’AltaFratte Padova ci ha preso gusto: seconda impresa di fila nella Pool Promozione di A2

Ottima prestazione della Nuvolì in quel di Montichiari dove lene fanno la voce grossa in casa Valsabbina, vittoria esterna che è un’ulteriore ciliegina sulla torta di questa stagione. Grosse Scharmann guida ma bene tutte, Ghibaudo, Hart, Occhinegro e Lisa Esposito non fanno rimpiangere le.