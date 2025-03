Bergamonews.it - L’agopuntura regala una nuova vita al cane Nebbia: a 12 anni torna a camminare

Leggi su Bergamonews.it

è un pastore australiano di 12che non riusciva più a. Fino a quando, grazie ad un innovativo trattamento di agopuntura, nel giro di qualche settimana ha recuperato una corretta motilità,ndo a correre e saltare come una volta.I suoi problemi di movimento sono comparsi circa sei mesi fa, ed effettuando degli accertamenti si è scoperto che erano causati dalla presenza di artrosi a livello delle anche e dei carpi. Per, che vive in una famiglia di Cassano d’Adda, non era più possibile salire sul divano e faceva molta fatica ad alzarsi. Essendo affetto da una mutazione del gene MDR1, che lo rende particolarmente sensibile ai farmaci, la proprietaria ha sempre cercato di limitarne il più possibile l’assunzione; pertanto, inizialmente è stata utilizzata una terapia tradizionale a base di integratori per le articolazioni, ma visto che il problema ha continuato a persistere, la proprietaria ha deciso di rivolgersi alla clinica veterinaria Ca’ Zampa Giardinelli di Treviglio per intraprendere un trattamento di agopuntura.