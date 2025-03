Ilfattoquotidiano.it - “L’aggettivo ‘minorato’ è discriminatorio, va eliminato dalla Costituzione”: l’appello della Treccani. La ministra: “I tempi sono maturi”

“minorato” è un’espressione lessicale discriminatoria e per questo andrebbe rimosso dall’articolo 38, secondo cui “gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. Lo scrive l’Istitutonella nuova Appendice XI dell’Enciclopedia italiana, alla voce “Disabilità” curata da Elena Vivaldi, professoressa associata di Diritto costituzionale all’Università Sant’Anna di Pisa. Nella voce viene ricostruita in maniera approfondita la storiadiversità, considerata oggi come ricchezza che la società deve saper leggere e tradurre, e si sottolinea la necessità di utilizzare un linguaggio che tuteli tutte le persone con disabilità, essendo la disabilità una delle possibilità in cui la dimensione umana si esplica.Secondo la, infatti, il linguaggio rappresenta uno strumento per attuare l’eguaglianza sostanziale ed eliminare le situazioni di svantaggio che non assicurano pari opportunità alle persone con disabilità, a partire dal mondo del lavoro.