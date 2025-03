Ilgiorno.it - L’aeroporto dà lavoro ai portatori di disabilità

ORIO AL SERIO (Bergamo)di Orio al Serio vola. Non solo per quanto riguarda la presenza di passeggeri – si è lasciato alle spalle un anno da record con 17 milioni e 300mila viaggiatori transitati tra alta e bassa stagione da e verso tutto il mondo – ma anche per quello che concerne l’attenzione alle esigenze del territorio e al rapporto con gli enti che ne fanno parte. Prova ne è il patto siglato da Sacbo, la società che gestisce lo scalo orobico, con Provincia, Confindustria e Confcooperative per offrire nuove possibilità dialle persone con, impegnandosi nell’affidamento di alcuni servizi o mansioni specifiche aidi handicap. L’accordo ha già trovato applicazione con un servizio di lavanderia di indumenti industriali e Dpi delaffidato alla Cooperativa Calimero, che coinvolge soggetti fragili.