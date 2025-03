Iodonna.it - Lady Cucinotta non passa mai inosservata. Questa volta protagonista dell'outift è un body con la scollatura profonda.

Leggi su Iodonna.it

La popstar è tornata sulle scene per lasciare il segno. Nella puntata di sabato 8 marzo del Saturday Night Live,Gaga ha portato sul palco del famoso programma televisivo comico, trasmesso sulla rete NBC, una serie di brani tratti dal suo nuovo album, Mayehm. Dopo lo show, la diva un look davvero fuori dagli schemi, in occasione’after party.Gaga: canzoni, età, Venezia 2024, Bruno Mars, tour, Joker 2 guarda le foto Il look diGaga tra piume e strassUnsuit nero, ricoperto di strass, con profondo scollo a cuore e spalline strutturate, collant neri velati e uno spettacolare cappello-maschera ovale decorato con piume, che le copriva metà del volto.