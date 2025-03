Iodonna.it - L'addestratore De Gaspari è molto orgoglioso del prestigioso riconoscimento ottenuto dalla sua whippet Miuccia

Birmingham, 10 mar. (askanews) – Enrico De, undi cani da esposizione italiano, e il suo cane ‘’, undi quattro anni, hanno vinto la mostra canina britannica Crufts 2025. Leggi anche › Blinking bestiale: quello che i cani (ci) dicono con gli occhi «È davvero un sogno che si avvera. Sono davvero sopraffatto.ha dato il meglio di sé», afferma De. È la prima volta che un cane italiano vince il ‘Best in Show’ al Crufts, e la quarta volta che viene vinto da un. Il Crufts è una mostra canina internazionale che si tiene nel Regno Unito dal 1891 ed è considerata la più grande mostra del suo genere al mondo. La Veleggiata 4 Zampe nel Golfo guarda le fotosi è aggiudicata il Best in Show, che premia il miglior cane dell’anno, questoconteso dai cani e dai loro proprietari in tutto il mondo.