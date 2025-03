Sport.quotidiano.net - L’Adamant si ferma sul più bello. A San Giorgio ko dopo nove vittorie

sangiorgese 74 adamant ferrara 70 SANGIORGESE: Testa 18, Tosetti 10, Costa 14, Frontini, Venier, Bianchi ne, Giarelli 9, Gozo 2, Picarelli R., Zilius 9, Picarelli A. 12, Nikoci. All. Di Gregorio. ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Sackey 11, Casagrande 7, Drigo 14, Santiago 6, Tio 6, Yarbanga 7, Solaroli 2, Chessari 2, Ballabio 9, Braga ne, Marchini 6. All. Benedetto. Parziali: 22-20; 37-39; 53-55. Rimpianti enormi in casa Adamant nella trasferta di Sansu Legnano, dove sila corsa dei biancazzurri, avanti per quasi tutta la sfida ma trafitti nel finale da tre "bombe" consecutive della Sangiorgese, che porta così a casa i due punti. Ferrara si scioglie proprio sul, anche sfortunata in un paio di passaggi della partita, e torna a casa con l’amaro in bocca per un successo che sembrava a porta di mano.