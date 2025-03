Sport.quotidiano.net - La X Martiri raggiunta solo da un’autorete

Atletico Castenaso 1 X1 ATLETICO CASTENASO: Albertazzi, Romagnoli, Ghirardini, Vinjolli, Meacci, Garuti, Garelli (1’ st Crimi), Macaluso, Rubino, Morelli (15’ st Bergami), Zaccherini (28’ st Malaguti). All.: Gabriellini. X: Aleotti, Aguiari, Berveglieri, Meli, De Cristofaro, Pallara, Ercolani (6’ st Bigoni), Panzetta, Manfredini (21’ st Vaccari), Felice (19’ st Bini), Buoso (26’ st Bonaguro). All. Bolognesi Arbitro: Siragusa di Modena. Reti: 5’ pt Buoso (X), 39’ pt aut. Berveglieri (X). Note: ammoniti: Ghirardini (A), Meacci (A), Berveglieri (X), Ercolani (X), Buoso (X). Finisce 1-1 lo scontro tra Atletico Castenaso - X, durante la ventottesima giornata di Promozione girone C. Dopo cinque minuti Buoso si infila tra le mura avversarie e da distanza ravvicinata imbuca il pallone il rete.