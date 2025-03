Sport.quotidiano.net - La Virtus Bologna batte Trento 80-75 e affianca Brescia al vertice

, 10 marzo 2025 - La80-75 nel posticipi della 21esima giornatae raggiunge in testa, ad una classifica cortissima,. Bianconeri in campo con i rientranti Belinelli in quintetto e Tucker a referto, mentre rimangono a bordo campo Visconti e tra gli stranieri Zizic.si giocano nello scontro diretto il primato in classifica. Chi vince infatti stacca la diretta avversaria e raggiunge. In avvio i bianconeri si affidano a Hackett, Cordinier, Belinelli, Shengelia e Diouf. Di fronte ad una Dolomiti Energia battagliera laparte subito con il piede giusto. A guidare l’attacco bianconero è Isaia Cordinier, inarrestabile e alla sua miglior prestazione stagionale con 23 punti, 5 rimbalzi e 7 assist. Inizialmente l’attacco bianconero, che durante il match troverà ottime tanti ottimi protagonisti, è sopratutto sulle spalle del francese.