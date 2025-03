Secoloditalia.it - La vergogna del Carnevale “antifascista” a Poggio Mirteto: bruciato un fantoccio della Meloni (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Siamo tutti antifascisti!”. Una pagliacciata triste e indecorosa: ildi, in Sabina, denominato il ‘liberato’, una manifestazione che da tempo coinvolge la comunità locale in un’atmosfera festosa e vivace, si è trasformato in una macabra sfilata anti-destra, anzi, anti-. Tra i vari carri, unraffigurante la premier Giorgia, poi dato alle fiamme. Il, creato come una sorta di Barbie, è stato definito dai manifestanti un “fascio di luce”, con allusioni politiche piuttosto esplicite e un braccio teso, in posa mussoliniana. Satira? Il profilo social del partito FdI ha commentato l’accaduto con un ironico: “I democratici”. L'articolo Ladel” aun) Secolo d'Italia.