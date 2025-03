Davidemaggio.it - La Tirreno Adriatica irrompe nel pomeriggio di Rai2

Da Lido di Camaiore, in Toscana, scatta nuovamente l’ora della-Adriatico, la corsa ciclistica del Centro Italia. La Rai sarà in prima linea con la diretta fino all’ultima tappa di domenica 16 marzo.Ore 14 e Bella Ma’ si accorciano. Lo scorso anno ci furono polemicheLa Corsa dei Due Mari sarà trasmessa quotidianamente con la diretta tv che partirà su RaiSport intorno alle 13 per poi proseguire su. Dopo le polemiche dello scorso anno quando il cdr di Rai Sport lo accusò di mostrarsi infastidito nel cedere la linea alla corsa, Milo Infante sarà perciò costretto nuovamente ad accorciare Ore 14 che terminerà alle 15.Bella Ma’, a sua volta, slitterà alle 15:50 circa. La variazione di palinsesto arriva dopo una settimana molto fortunata deldiguidato da Ore 14, con punte superiori al 9.