La tana della tigre

La Thuile sarà teatro di una scoppiettante puntata di Salotto Bianco, trasmissione settimanale dedicata agli sport olimpici invernali.Nell’imminenza delle tre gare di Coppa del Mondo di sci alpino ospitate dalla località valdos, si farà il punto su quanto avvenuto nella passata settimana con ampio spazio per i Campionati mondiali di sci nordico e lo sconcertante caso di “doping tecnologico” messo in atto dalla squadra di salto maschile norvegese.L’ospite d’onore sarà Federica BRIGNONE, ma non mancheranno altre figure di grande prestigio come la padrona di casa Giorgia COLLOMB e Marco ALBARELLO.Dario Puppo e Massimiliano Ambesi vi danno appuntamento alle ore 21:00 sul canale YouTube di OASport.