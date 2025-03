Anteprima24.it - La Svizzera verso la legalizzazione della cannabis

Tempo di lettura: 3 minutiLaha intrapreso un passo significativolaper uso ricreativo. La Commissionesicurezza sociale esanità del Consiglio nazionale ha recentemente approvato un progetto preliminare che consentirebbe agli adulti di coltivare, possedere, acquistare e consumare, anche per scopi non medici, nel rispetto di condizioni rigorose. Questa decisione anticipa la conclusionefase sperimentale di, inizialmente prevista per durare altri quattro anni.La situazione attuale e le motivazioniriformaAttualmente, in, la coltivazione, la produzione, il commercio e il consumo diper scopi non medici sono proibiti, costringendo i consumatori a rivolgersi al mercato nero. Tuttavia, lamedica e quella con un contenuto di THC fino all’1% sono legali e disponibili in negozi e supermercati come sostituti del tabacco.