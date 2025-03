Liberoquotidiano.it - La Statale di Milano, l'università "democratica": sinistra al potere, possono parlare solo i proPal

Leggi su Liberoquotidiano.it

Essere buoni profeti è spesso tristemente facile: basta prevedere il peggio e si hanno ottime probabilità di azzeccare il pronostico. Proprio ieri mattina Libero ha riproposto il tema della libertà di parola nelleitaliane, segnalando un curioso doppio standard, un bizzarro meccanismo a targhe alterne. Da un lato, dopo il 7 ottobre, è sempre scattato il semaforo verde nonper conferenze e convegni pro -Pal, ma anche per manifestazioni caratterizzate da atti e slogan violentissimi, al limite dell'apologia di Hamas. Ma tutto è stato sempre tollerato. Su queste pagine, non leggerete mai richieste di censura verso chicchessia. Ma è per lo meno contraddittorio il silenzio di chi ci ha ammorbato per anni con campagne politicamente corrette contro i “discorsi d'odio”, salvo poi rimanere muti -sordi -ciechi davanti ai piccoli fans del terrorismo palestinese.