La sfilata A I 2025-2026 di Duran Lantink da una scossa a Parigi

Con la collezione A/Iprosegue la sua indagine sul corpo e le sue forme attraverso la prospettiva distorta dei suoi abiti “rigonfi”. Ma questa volta si spinge oltre nell’interpretazione della fisicità.Intitolataimalier, lasi apre con un look che rappresenta a pieno il suo spirito creativo: la modella Mica Arganaraz con un top in latex che riproduce un busto maschile. Per chiudere il defilè, il modello Chandler Fyre ha portato in passerella un grosso seno prostetico. Al centro della collezione anche pattern animalier replicati grazie alla tecnica del body painting e un total denim con lato B effetto nudo.La moda dicontinua a evolversi, presentando il corpo in modo unico e distintivo. Le sue creazioni sfidano il concetto di portabilità mentre ribadiscono i valori della diversità e dell’inclusività.