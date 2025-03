Ilfoglio.it - La Serie A è come quello che faceva il palo nella banda dell'Ortiga

LaA in fondo non è diversa dal tizio cheilche cantava Enzo Jannacci,che “era fisso che scrutavanotte / Ha visto nulla, ma in compens l'ha sentii nient”. Sa fregarsene dei tentativi di farla diventare qualcosa diversa da quella che è, ossia un campionato dove l’Inter ha la facoltà di perdere un titolo che non può non vincere, ma che Napoli e Atalanta possono provare a vincere. Perché la Juventus può pure centrare un po’ di vittorie di fila, ma rimane pur sempre una squadra che ogni tanto, insomma troppo spesso, si dimentica di scendere in campo e allo Stadium si fa prendere a pallate dai bergamaschi, che hanno vinto sì 0-4, ma solo grazie alle paratone di Michele Di Gregorio. Inter, Napoli e Atalanta sono avanti a tutte le altre squadre e in tre punti: nerazzurri di Milano a 61, azzurri a 60, nerazzurri di Bergamo a 59.