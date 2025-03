Ilgiorno.it - La scalata a ostacoli di Rossana Giglio: “Clima tossico, stress e promesse mancate. Il rimpianto? Un figlio. Mi è mancato il coraggio"

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Rosanna, 52 anni, è direttrice generale in una Pmi con 400 collaboratori. È stato difficile arrivare alla guida di un’azienda? “Molto. Ho incontratofin dal primo impiego dopo la laurea in Economia, a Torino. Entrai come stagista in un’azienda con colleghi uomini che man mano divennero quadri, mentre io rimanevo sempre ferma. Una delusione che mi ha spinta a trasferirmi a Milano alla ricerca dell’occasione giusta”. È arrivata? “Così credevo. Sono approdata nella tipica impresa a conduzione familiare, ufficiosamente facevo tutto, ma ufficialmente non mi veniva riconosciuto. Gli altri colleghi progredivano nella carriera, ma io non riuscivo a vedere ufficializzato il mio ruolo effettivo di direttrice finanziaria. Sono passati 15 anni di, alle quali non sono mai seguiti i fatti”.