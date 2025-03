.com - La rivoluzione argentata nella cabina del DJ

Leggi su .com

vivace città di Colonia, in Germania, un’ondata di energia innovativa sta travolgendo la scena della musica elettronica. Non proviene, come ci si potrebbe aspettare, dalle solite giovani leve del panorama musicale, ma da un gruppo di undici donne dai capelli argentati, con un’età compresa tra i 70 e gli 89 anni. Il progetto “Forever Fresh”, nato dalla collaborazione tra il prestigioso c/o pop Festival e il Consiglio Musicale della Renania Settentrionale-Vestfalia (NRW Landesmusikrat), sta infrangendo stereotipi e ridefinendo cosa significhi essere un DJ nell’era digitale.“Non esiste un limite d’età per la creatività“, afferma con decisione Elke Kuhlen, direttrice del programma c/o pop, mentre osserva le partecipanti maneggiare con crescente sicurezza mixer e controller. “Ciò che stiamo vedendo qui è una dimostrazione potente di come la passione musicale possa transcendere le barriere generazionali.