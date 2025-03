Lanazione.it - La rettrice della Sant’Anna: ‘La strada della parità è lunga. Carriera difficile per le donne’

Pisa, 10 marzo 2025 – “Lada fare per contrastare le diseguaglianze di genere è ancorae per le donne, in Italia, è ancorafare. Non basta qualchein più ma serve un cambiamento culturale a tutti i livelli del Paese”. È il messaggio che manda Sabina Nuti,Scuoladi Pisa dal 2019 e madre di quattro figli di cui due nati in Guatemala mentre era volontaria per la cooperazione internazionale. Durante i suoi anni al vertice dell’ateneo d’eccellenza in piazza MartiriLibertà, Nuti ha operato per ridurre il gender gap e contrastare gli stereotipi di genere nel percorso di orientamento e di formazione universitaria, obiettivi propedeutici per contribuire a “cambiare il contesto culturale in cui viviamo, che deve superare i preconcetti e le paure che riguardano entrambi i generi.