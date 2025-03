Ilrestodelcarlino.it - La Recanatese ci spera. Castelfidardo non molla

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 : Munari, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Vecchio, Costanzi (39’ pt Caprari), Miotto, Braconi (42’ st Ausili), Cotugno (21’ st Fossi), Nanapere. Panchina: Elezaj, Garbattini, Carano, Baldini, Dovhanyk, Madonna, Caprari. All. Giuliodori.: Del Bello, Mordini, Alfieri, Ferrante E., Cusumano (1’ st Masi), Zini, Ferrante D., Pierfederici (42’ st Valleja), Raparo (14’ st Giandonato), Pepa (34’ st Pesaresi), Bellusci. Panchina: Mascolo, Bruzzeschese, Marchegiani, Ghergo. All. Bilò. Arbitro: Soffiotti di Como Reti: 7’ pt Ferrante D., 29’ pt Braconi. Note: espulso al 33’ pt Nanapere per doppia ammonizione. Ammoniti: Alfieri, Bellusci, Morganti. Un punto a testa tra il- che gioca per quasi un tempo e mezzo in dieci - e