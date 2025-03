La qualità dei dati, da un colloquio con l’Intelligenza Artificiale

Leggi su Ildenaro.it

Ladeie la mancata collaborazione del “pubblico”, in senso lato, filtrati dagli studi statistico-economici della Università Partenope, (fino al 2002) Un’analisi dell’Emerito Claudio Quintano con l’assistente Gemini GOOGLELadei, un aspetto cruciale per la produzione di statistiche affidabili. La scarsa collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni rappresenta un ostacolo significativo in questo processo.Problematiche legate alla scarsa collaborazione pubblica:Difficoltà nell’accesso ai: * Le pubbliche amministrazioni detengono una vasta quantità diamministrativi che potrebbero essere di grande valore per le statistiche ufficiali. Tuttavia, l’accesso a questipuò essere ostacolato da barriere burocratiche, mancanza di standardizzazione e problemi di interoperabilità tra i sistemi informatici.