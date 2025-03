Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: la reazione di Cruz al tradimento di Alonso

Leggi su Superguidatv.it

Cosa ci riservano le nuove puntate La? Stando a quanto riportato dagli spoiler spagnolisaranno protagonisti di una crisi matrimoniale senza precedenti. Dopo la partenza di Maria Antonia la marchesa allontanerà il marito, ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.AnticipazioniLascopre ildiIl marchese de Lujan cederà alla passione con Maria Antonia, e tra loro vi sarà qualche bacio che sarà “intercettato” da Lorenzo. Il capitano de la Mata correrà a riferire quanto avrà visto a.Sebbene il marchese cerchi in ogni modo di allontanare Maria Antonia, proprio per impedire che la moglie possa scoprire la sua tresca clandestina,non tarderà a ricollegare il racconto di Lorenzo alle parole die intuire la verità.La Ezquerdo ripenserà infatti all’appello che il marito le avrà fatto quando – dopo il ritorno di Manuel dal fronte – le aveva chiesto di lasciare libera l’amica di tornare a casa sua, ribadendo che probabilmente Maria Antonia desidererebbe tornare alla sua vita ora che alla tenuta non ci sarà più bisogno di lei.