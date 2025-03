Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 10 al 16 marzo 2025: Martina rinchiusa in un manicomio!

© US MediasetLa vendetta di Ignacio de Ayala incombe sude Lujan. Nelle puntate de Lain onda nei prossimi giorni, il conte fa sì che Margarita rinchiuda la figlia in un istituto per curare le malattie mentali. Ultimatum che Ayala lancia dopo aver accusatodel suo tentato omicidio. Ipotesi che non convince Petra Arcos, certa che Ignacio si sia avvelenato da solo proprio per liberarsi della giovane Lujan, l’unico ostacolo al suo matrimonio di interesse con Margarita.La soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40. Le puntate in replica si possono vedere in streaming anche nella sezione videogallery di DavideMaggio.it. Ecco le.Lada lunedì 10 a domenica 16Lunedì 10 e martedì 11: Ayala vuole far ricoverarein un sanatorioMargarita e Cruz cercano di convincere Ayala a non denunciarealla Guardia Civile.