Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 11 marzo: Jana e Pia tramano, Catalina indaga sul conte Ayala

Leggi su Movieplayer.it

Non c'è tregua per i protagonisti de La: ecco che cosa succederà secondo ledella puntata di martedì 11. Proseguono le difficoltà per i protagonisti de La, in onda martedì 11alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delledella puntata: un nuovo complotto verrà ordito dae Pia mentrecontinuerà con le sue indagini con l'obiettivo di smascheraree dimostrare a tutti i costi l'innocenza di Martina. Che cosa riuscirà ad ottenere la giovane marchesina? La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de La, abbiamo assistito alla grande volontà dimostrata da, la quale ha deciso di .