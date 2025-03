Iodonna.it - La principessa del Galles non poteva che scegliere il colore della passione (e un grosso fiocco) per "celebrare" il suo ritorno in scena al Commonwealth Day

Il ventoripresa soffia forte su Westminster. Dopo un anno segnato dalla malattia, Kate Middleton e Re Carlo III sono tornati sotto i riflettori per la cerimonia annuale delDay. Unattesissimo, simbolo di resilienza e continuità per la monarchia britannica. Se lo scorso anno l’assenzadele del sovrano aveva reso l’evento sottotono, quest’anno l’atmosfera è cambiata: Kate, impeccabile nel suo abito rosso, e Carlo, nel suo ruolo di guida, hanno riportato centralità alla famiglia reale in un momento delicato per il Regno Unito. Kate Middleton: i royal look più belli guarda le foto L’abito di Kate Middleton alDay: un classico vincenteKate Middleton non ha lasciato nulla al caso.