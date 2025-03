Lanazione.it - La prima elementare a rischio, tutta la frazione si mobilita

San Giuliano Terme (Pisa), 10 marzo 2025 – La. Pontasserchio fa quadrato e organizza una raccolta firme. Oltre 100 in poche ore. “Ci siamo attivati su input di alcune mamme – spiega Franco Marchetti, portavoce della Casa del popolo di via Veneto – Siamo a fianco dei bambini e delle famiglie. Le scuole si ampliano non si riducono e non può essere un calcolo solo economico a determinare le classi”. Nei giorni scorsi, sull’argomento era già intervenuto il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio: “L’istruzione ha un valore fondamentale e territori come quelli del comune di San Giuliano, con un’area molto estesa e distribuita in 21 frazioni, rimangono penalizzati dallo Stato che non tiene di conto questi fattori, comportando ildella mancata formazione delle prime.