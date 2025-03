Cultweb.it - La playlist celebrativa di Re Carlo III per festeggiare il Commonwealth? Non ve l’aspettate

Comenel migliore dei modi ilDay? Ovviamente con lache Sua Maestà ReIII ha deciso di condividere per l’occasione su Apple Musica dal 10 marzo. Questa s’intitola The King’s Music Room ed offre uno sguardo intimo sui brani che hanno segnato la sua vita celebrando anche la ricca diversità musicale dei paesi del.Lasi apre con inaspettato Crazy In Love di Beyoncé, un brano che ha definito l’inizio degli anni 2000 con la sua energia travolgente. Segue, poi, Could You Be Loved di Bob Marley, una canzone che incarna lo spirito del reggae e l’eredità culturale della Giamaica. Re, infatti, ha espresso profonda ammirazione per Marley, sottolineando la sua “energia meravigliosa e contagiosa” e l’impatto significativo della sua musica nel mondo.